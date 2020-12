Orchestre ridotte all’osso e nuove tecnologie | la grande crisi della musica

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “Laè finita”. O almeno così cantava Ornella Vanoni a Sanremo del 1967 (nel magnifico brano che ha segnato un’epoca composto per lei da Franco Califano e Umberto Bindi). Ecco laè davvero finita: il settorele oggi sta vivendo forse la peggioredi sempre, illuso da tutti ma aiutato da nessuno. La vendita dei “compact disc” negli ultimi anni è stata sostituita da piattaforme di download dei brani che hanno decretato la finevendita di supporti che ormai possono essere definiti obsoleti. Queste innovazioni hanno comportato la chiusura di quasi tutti i negozili, la vertiginosa diminuzione dei diritti d’autore e una perdita di fatturato pressoché totale degli studi di registrazione che, per rimanere in vita, devono ripiegare sulla creazione di scuole ...

Ultime Notizie dalla rete : Orchestre ridotte

La Gazzetta del Mezzogiorno

Daniele Gatti torna sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale nel concerto che Rai Cultura propone domenica 15 novembre alle 21.15 su Rai5. Il programma del concerto - ripreso la ...Orchestra formata da un numero ridotto di strumenti. Orchestra filarmonica. L'orchestra filarmonica è di medie dimensioni e formata da componenti che, nell'aggregarsi, hanno fondato l'organico. Oltre al significato di struttura associativa, il termine può anche ...Scopri Richiesta Op. 9 (orchestrazione ridotta) parti di orchestra ridotte. di Unknown: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon.Senza mascherina solo sul palco e distanze ridotte per i coristi solo in presenza di divisori: ... la distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri.