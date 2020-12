Omicidio Regeni, inchiesta chiusa: quattro 007 egiziani verso processo. “Giulio legato con catene di ferro” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Oltre 4 anni fa, dal 25 gennaio al 3 febbraio del 2016, a soli 2 chilometri in linea d’aria dall’ambasciata italiana, si consumavano al Cairo le brutali torture ai danni di Giulio Regeni. Nella stanza “13” di un villino anni Cinquanta, sulla riva destra del Nilo, il corpo del giovane ricercatore di Fiumicello veniva martoriato, così come “previsto” per i cittadini stranieri sospettati di “attività sovversive”. La Procura di Roma questa mattina ha notificato, con le norme previste per gli indagati ‘irreperibili’, la chiusura delle indagini per il rapimento, le torture e l’Omicidio di Giulio Regeni. Gli uomini che portano la responsabilità di questi gesti sono quattro ufficiali della National security agency: Sabir Tariq, generale presso il Dipartimento della sicurezza nazionale; Ibrhaim Kamel Athar, colonnello, ... Leggi su tpi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Oltre 4 anni fa, dal 25 gennaio al 3 febbraio del 2016, a soli 2 chilometri in linea d’aria dall’ambasciata italiana, si consumavano al Cairo le brutali torture ai danni di Giulio. Nella stanza “13” di un villino anni Cinquanta, sulla riva destra del Nilo, il corpo del giovane ricercatore di Fiumicello veniva martoriato, così come “previsto” per i cittadini stranieri sospettati di “attività sovversive”. La Procura di Roma questa mattina ha notificato, con le norme previste per gli indagati ‘irreperibili’, la chiusura delle indagini per il rapimento, le torture e l’di Giulio. Gli uomini che portano la responsabilità di questi gesti sonoufficiali della National security agency: Sabir Tariq, generale presso il Dipartimento della sicurezza nazionale; Ibrhaim Kamel Athar, colonnello, ...

