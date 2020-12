Oltre lo Specchio 2020: il programma dell'edizione on line (Di giovedì 10 dicembre 2020) programma e informazioni sul festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza Oltre lo Specchio 2020, online dal 15 al 22 dicembre. Il 2020 sembra uscito da un racconto di fantascienza distopica. La pandemia ha cambiato la società a livello globale e le nostre abitudini a livello personale, con diramazioni profonde in tutti gli ambiti e ferite che sarà lungo curare. In questo contesto, l'organizzazione della seconda edizione di Oltre lo Specchio 2020 - Festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza è stata laboriosa. La prima edizione si era svolta nel giugno 2019 a Milano, con proiezioni, tavole rotonde, incontri con ospiti, webinar ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 dicembre 2020)e informazioni sul festival'immaginario fantastico e di fantascienzalo, ondal 15 al 22 dicembre. Ilsembra uscito da un racconto di fantascienza distopica. La pandemia ha cambiato la società a livello globale e le nostre abitudini a livello personale, con diramazioni profonde in tutti gli ambiti e ferite che sarà lungo curare. In questo contesto, l'organizzazionea secondadilo- Festival'immaginario fantastico e di fantascienza è stata laboriosa. La primasi era svolta nel giugno 2019 a Milano, con proiezioni, tavole rotonde, incontri con ospiti, webinar ...

banshee_c : #OltreloSpecchio è nato nel 2019 ed ero contentissima che finalmente Milano avesse un festival di genere, pensato c… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Oltre lo Specchio 2020: il programma dell'edizione on line - edgbm : Mi sembra semplicemente lo specchio di quello che avviene oltre piazza San Pietro... - Matteo26346261 : @lmj_vanessa Ma sei la stessa che ha scritto poco fa si può andare oltre? No perchè qui si sta delirando. Ora capis… - riccardo_71 : @msn_italia Perché parlare di esplosioni? Questo è un governo che implode in se stesso da oltre un anno. Sono evane… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre Specchio Oltre lo specchio, le proiezioni online dal festival dell'immaginario Fantasy Magazine Giulio Regeni, per quattro 007 egiziani possibile il processo in Italia

I pm di Roma hanno emesso avvisi di chiusura indagini, che precedono la richiesta di processo, per 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Le accuse variano dal sequestro di persona pluriaggravato ...

Oltre lo Specchio 2020: il programma dell'edizione on line

Programma e informazioni sul festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza Oltre lo Specchio 2020, online dal 15 al 22 dicembre. Il 2020 sembra uscito da un racconto di fantascienza distopica ...

Avon sceglie ALL Communication per la realizzazione del suo calendario 2021

L’agenzia di Uniting Group ha sviluppato un progetto che esalta la bellezza naturale delle donne. Il ricavato verrà in parte devoluto per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne e di genere ...

I pm di Roma hanno emesso avvisi di chiusura indagini, che precedono la richiesta di processo, per 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Le accuse variano dal sequestro di persona pluriaggravato ...Programma e informazioni sul festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza Oltre lo Specchio 2020, online dal 15 al 22 dicembre. Il 2020 sembra uscito da un racconto di fantascienza distopica ...L’agenzia di Uniting Group ha sviluppato un progetto che esalta la bellezza naturale delle donne. Il ricavato verrà in parte devoluto per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne e di genere ...