“Ogni volta che andava in tv riceveva un’iniezione” Paolo Rossi | il dettaglio drammatico | “Era un leone”

La giornata del 10 dicembre è nefasta per il mondo del calcio e non solo. Paolo Rossi si è infatti spento a 64 anni, nonostante abbia cercato di combattere con tutte le sue forze contro una malattia incurabile. Nelle scorse ore la moglie Federica Cappelletti ha svelato quali sono state le ultime parole che ha rivolto al campione del mondo del 1982 e cosa è successo nelle ultime ore di vita dell'uomo. Le sue parole struggenti hanno colpito profondamente milioni e milioni di italiani. La donna ha quindi affermato: "Paolo ha lottato fino alla fine. Non voleva andarsene. Gli ho detto: 'Vai, lasciati andare. Hai sofferto troppo. Abbandona questo corpo'. Prima che se ne andasse, gli ho sussurrato queste parole, sono sicura che le ha sentite. 'Sappi che io crescerò le nostre bambine e sarò vicina al tuo primo figlio Alessandro'."

