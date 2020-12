«Oggi nel calcio si difende uomo contro uomo. La difesa pura di reparto quasi non si vede più» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il calcio sta vivendo un momento di evoluzione e noi ci siamo totalmente calati dentro. L’abbandono del catenaccio e le idee di un gioco offensivo si stanno diffondendo a qualsiasi latitudine del nostro paese, anche dove per le possibilità tecniche non si sarebbe mai pensato di interpretare le partite in un certo modo. Con Andrea Maldera, allenatore e match analyst della nazionale ucraina, abbiamo ricostruito il percorso e le prospettive del cambiamento. Oggi si difende in un modo diverso, è vero? «Sì, ormai una pura difesa di reparto sono in pochi a praticarla. Anche se a mio modo di vedere si può mantenere comunque una certa aggressività, come si vedeva nel Napoli di Sarri.» Come se lo spiega?«C’è più coraggio in fase di non possesso. Fino a poco ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilsta vivendo un momento di evoluzione e noi ci siamo totalmente calati dentro. L’abbandono del catenaccio e le idee di un gioco offensivo si stanno diffondendo a qualsiasi latitudine del nostro paese, anche dove per le possibilità tecniche non si sarebbe mai pensato di interpretare le partite in un certo modo. Con Andrea Maldera, allenatore e match analyst della nazionale ucraina, abbiamo ricostruito il percorso e le prospettive del cambiamento.siin un modo diverso, è vero? «Sì, ormai unadisono in pochi a praticarla. Anche se a mio modo dire si può mantenere comunque una certa aggressività, come siva nel Napoli di Sarri.» Come se lo spiega?«C’è più coraggio in fase di non possesso. Fino a poco ...

