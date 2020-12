Oggi è la Giornata del caffè sospeso: una tradizione che ora impazza anche a Milano (Di giovedì 10 dicembre 2020) In tempi scarni di celebrazioni rispolvero quella del caffè sospeso che Oggi, 10 dicembre, “santifica” la sua Giornata. Per chi avesse poca familiarità con l’usanza, pago due caffè, ne consumo uno e lascio l’altro a chi è più bisognoso che entra nel bar e chiede: “Ce n’è uno già pagato?”. Signò, accomodatevi, risponde affabile il barista. Un piccolo gesto di generosità che riflette la filosofia del vivere napoletano, una scusa per dire a un amico che gli vuoi bene, scriveva il caffettologo Luciano De Crescenzo nel sorridente e giocoso libretto: “Il caffè sospeso. Saggezza quotidiana in piccoli sorsi”. Secondo lo scrittore Riccardo Pazzeggia la tradizione avrebbe avuto origine dalle dispute che sorgevano al momento di pagare il caffè ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) In tempi scarni di celebrazioni rispolvero quella delche, 10 dicembre, “santifica” la sua. Per chi avesse poca familiarità con l’usanza, pago due, ne consumo uno e lascio l’altro a chi è più bisognoso che entra nel bar e chiede: “Ce n’è uno già pagato?”. Signò, accomodatevi, risponde affabile il barista. Un piccolo gesto di generosità che riflette la filosofia del vivere napoletano, una scusa per dire a un amico che gli vuoi bene, scriveva il caffettologo Luciano De Crescenzo nel sorridente e giocoso libretto: “Il. Saggezza quotidiana in piccoli sorsi”. Secondo lo scrittore Riccardo Pazzeggia laavrebbe avuto origine dalle dispute che sorgevano al momento di pagare il...

Oggi è la Giornata del Caffè Sospeso: storia dell’usanza napoletana più esportata. Da Chiara Di Tommaso Dic 10, 2019. Condividi Twitta. Regalare un caffè a chi non può permetterselo. Un’usanza tutta partenopea che nel corso degli anni si è diffusa nel resto d’Italia e nel mondo.

È stata istituita anche la giornata dedicata al caffè sospeso, ovvero il 10 dicembre. Grazie a queste associazioni e a tanti ambasciatori oggi moltissimi bar continuano ad aderire a questa iniziativa, dal nord al sud italia , addirittura allargando l’offerta all’intera colazione.

Oggi, 1° ottobre, in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale del Caffè (International Coffee Day).Una ricorrenza per far esaltare i benefici e le usanze legate a questa bevanda, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sul commercio equo solidale.

