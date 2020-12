Obi-Wan Kenobi: Hayden Christensen nel cast della serie Disney+ (Di venerdì 11 dicembre 2020) Hayden Christensen ritornerà nel ruolo di Darth Vader in occasione della serie dedicata a Obi-Wan Kenobi prodotta per Disney+. La serie Disney+ su Obi-Wan Kenobi potrà contare sulla presenza di Hayden Christensen che riprenderà quindi il ruolo di Darth Vader. La produttrice Kathleen Kennedy ha confermato il ritorno dell'attore nella parte di Anakin Skywalker, svelando inoltre che la storia sarà ambientata dieci anni dopo gli eventi raccontati nell'ultimo capitolo della trilogia prequel diretta da George Lucas. Il protagonista della serie Ewan McGregor, che interpreterà Obi-Wan Kenobi, aveva recentemente dichiarato parlando del progetto: ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020)ritornerà nel ruolo di Darth Vader in occasionededicata a Obi-Wanprodotta per. Lasu Obi-Wanpotrà contare sulla presenza diche riprenderà quindi il ruolo di Darth Vader. La produttrice Kathleen Kennedy ha confermato il ritorno dell'attore nella parte di Anakin Skywalker, svelando inoltre che la storia sarà ambientata dieci anni dopo gli eventi raccontati nell'ultimo capitolotrilogia prequel diretta da George Lucas. Il protagonistaEwan McGregor, che interpreterà Obi-Wan, aveva recentemente dichiarato parlando del progetto: ...

