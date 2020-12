Nuovo weekend di ospiti online con l'Abbecedario del Reale a Le Fornaci (Di giovedì 10 dicembre 2020) Come continuare a vivere e resistere, seppur da soli, in questi tempi difficili. All'isolamento fa compagnia il sogno, nel Nuovo appuntamento di "Abbecedario del Reale": venerdì 11 dicembre dalle ... Leggi su lanazione (Di giovedì 10 dicembre 2020) Come continuare a vivere e resistere, seppur da soli, in questi tempi difficili. All'isolamento fa compagnia il sogno, nelappuntamento di "del": venerdì 11 dicembre dalle ...

RadioAirplay_it : Domani 11 dicembre arriva in #radio #WeekendDaCani il nuovo singolo di #Santachiara #NewSingle #OnAir ??#radiodate… - PIEROGUGLIELMI1 : #SpecialeCamelozampa #alicekeller Questo weekend su Dorothy e Alice un nuovo speciale sulle case editrici. Protago… - Giovanni_N0 : @BuonAndrew @MatteoPitotti Purtroppo sono ancora in attesa del nuovo carico ma sto weekend ne stappo due :D - deep__ass : RT @princessbaby232: Devo andare in posta ?? per fortuna ho il mio rossetto nuovo che tanto sotto la mascherina non si vede ?? #buongiorno… - CentroMeteoITA : #METEO - Nuovo ATTACCO POLARE nel #WEEKEND in #ITALIA: #MALTEMPO con PIOGGE e #NEVICATE, ecco dove -