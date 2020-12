Nuovo Salario, Politi: Raggi deve aiutare famiglie in quarantena senza riscaldamento (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina: “Una famiglia di sette persone di cui quattro positive al Covid e’ in isolamento da settimane in una casa senza riscaldamenti a causa della rottura della caldaia.” “Nessun operaio specializzato vuole recarsi a riparare il danno, ma nel frattempo in casa si gela. Sara’ necessario rispettare i protocolli di sanitari per permettere ai tecnici di operare in sicurezza, e la famiglia ha gia’ dato ampia disponibilita’ in tal senso.” “Chiediamo al Sindaco di intervenire prontamente affinche’ questa famiglia possa ricevere tutto l’aiuto possibile per poter ritornare ad avere un ambiente climatico adatto alla delicata situazione sanitaria che vive”, ha concluso Maurizio Politi. Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato Maurizio, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina: “Una famiglia di sette persone di cui quattro positive al Covid e’ in isolamento da settimane in una casariscaldamenti a causa della rottura della caldaia.” “Nessun operaio specializzato vuole recarsi a riparare il danno, ma nel frattempo in casa si gela. Sara’ necessario rispettare i protocolli di sanitari per permettere ai tecnici di operare in sicurezza, e la famiglia ha gia’ dato ampia disponibilita’ in tal senso.” “Chiediamo al Sindaco di intervenire prontamente affinche’ questa famiglia possa ricevere tutto l’aiuto possibile per poter ritornare ad avere un ambiente climatico adatto alla delicata situazione sanitaria che vive”, ha concluso Maurizio

IIIMunicipioRM : Nuovo Salario, sette positivi in casa con la caldaia rotta: nessuno vuole intervenire. Appello alla… - rep_roma : Nuovo Salario, sette positivi in casa con la caldaia rotta: nessuno vuole intervenire. Appello alla sindaca che ave… - Notiziedi_it : Nuovo Salario, sette positivi in casa con la caldaia rotta: nessuno vuole intervenire. Appello alla sindaca che ave… - EmMicucci : RT @repubblica: Nuovo Salario, sette positivi in casa con la caldaia rotta: nessuno vuole intervenire. Appello alla sindaca che aveva garan… - aderenzis1 : Nuovo Salario, sette positivi in casa con la caldaia rotta: nessuno vuole intervenire. Appello alla… -