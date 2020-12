Nuovi iPhone senza cavo di ricarica: Apple lo elimina dopo le cuffie? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il successo dei Nuovi iPhone è sotto gli occhi di tutti. Con la serie 12 – approdata sugli scaffali tra ottobre e novembre con i modelli base, Mini, Pro e Pro Max -, Apple è infatti riuscita a conquistare ancora una volta critica specializzata e grande pubblico, facendo registrare pure qualche sold out anche in tempi difficili di pandemia da Coronavirus. A fronte di dispositivi all’avanguardia e dal design accattivante, non tutte le scelte del colosso di Cupertino sono però andare a genio all’utenza. Pensiamo in particolare alla decisione dell’azienda capitanata da Tim Cook di eliminare dalla confezione dei suoi iPhone le cuffie solitamente in dotazione. Assieme a queste, è stato rimosso anche il caricabatterie da parete, in virtù di quello che potrebbe essere un progetto più a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il successo deiè sotto gli occhi di tutti. Con la serie 12 – approdata sugli scaffali tra ottobre e novembre con i modelli base, Mini, Pro e Pro Max -,è infatti riuscita a conquistare ancora una volta critica specializzata e grande pubblico, facendo registrare pure qualche sold out anche in tempi difficili di pandemia da Coronavirus. A fronte di dispositivi all’avanguardia e dal design accattivante, non tutte le scelte del colosso di Cupertino sono però andare a genio all’utenza. Pensiamo in particolare alla decisione dell’azienda capitanata da Tim Cook dire dalla confezione dei suoilesolitamente in dotazione. Assieme a queste, è stato rimosso anche il caricabatterie da parete, in virtù di quello che potrebbe essere un progetto più a ...

Alex_NoEuro : RT @MsFly78: @EPalazzotto Campi di concentramento con iphone, collane, anelli, vestiti firmati e barboncino come compagnia, senza dimentica… - lousfreckle : vi prego guardate che bello con gli iphone quelli costosi e nuovi bellissimi che non ho - spinassunta : RT @MsFly78: @EPalazzotto Campi di concentramento con iphone, collane, anelli, vestiti firmati e barboncino come compagnia, senza dimentica… - MsFly78 : @EPalazzotto Campi di concentramento con iphone, collane, anelli, vestiti firmati e barboncino come compagnia, senz… - mayunagioia : Una volta 629€ era il prezzo di lancio dei nuovi iPhone, ora è il prezzo per un paio di cuffie ?? -