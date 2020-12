“Non ho visto bere un goccio a Cristiano Ronaldo nemmeno a Natale” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dimitar Berbatov, ex attaccante del Manchester United, ha raccontato alcuni aneddoti su Cristiano Ronaldo nell’intervista rilasciata ad As. Sono stato fortunato a condividere una stagione con lui. Ogni allenamento era una guerra perché voleva vincere pure i piccoli giochi che facevamo durante le sedute. Non era brutto, anzi: è sempre stato un bravo ragazzo, che ha alzato il livello di competitività della squadra. Era simpatico e affettuoso, alle feste di Natale è sempre stato divertente ma professionale: non gli ho mai visto bere nulla, nemmeno in quelle occasioni. Ha curato sempre moltissimo il suo fisico: quando arrivavi agli allenamenti, lui era già in palestra. Una volta addirittura feci un allenamento extra sui tiri e quando finii lui era ancora in palestra. Quando si ritirerà ci saranno altre ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dimitar Berbatov, ex attaccante del Manchester United, ha raccontato alcuni aneddoti sunell’intervista rilasciata ad As. Sono stato fortunato a condividere una stagione con lui. Ogni allenamento era una guerra perché voleva vincere pure i piccoli giochi che facevamo durante le sedute. Non era brutto, anzi: è sempre stato un bravo ragazzo, che ha alzato il livello di competitività della squadra. Era simpatico e affettuoso, alle feste di Natale è sempre stato divertente ma professionale: non gli ho mainulla,in quelle occasioni. Ha curato sempre moltissimo il suo fisico: quando arrivavi agli allenamenti, lui era già in palestra. Una volta addirittura feci un allenamento extra sui tiri e quando finii lui era ancora in palestra. Quando si ritirerà ci saranno altre ...

