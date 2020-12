Non è ancora arrivata la terza che già parlano della quarta: Siete seri? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non è chiaro se questo succeda anche altrove, ma in Italia di sicuro si guarda sempre avanti, forse anche troppo. quarta ondata covid (Facebook)In questo momento l’Italia, sta trovando la forza, il coraggio e forse anche la voglia di venire fuori da quella che è ormai da tutti considerata, in maniera unanime, seconda ondata. Seconda ondata che non è ancora superata, ne del nostro paese ne da qualsiasi altro paese, stiamo ancora pagando secondo alcuni qualche sciocchezza estiva, mentre secondo altri la cosa sarebbe arrivata in ogni caso. Quindi siamo qui, ancora nel pieno di questa seconda emergenza. Siamo nella seconda ondata e qualcuno già parla di terza, eh si perchè bisogna evidentemente portarsi avanti con il lavoro, e può anche starci, perchè magari cosi ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non è chiaro se questo succeda anche altrove, ma in Italia di sicuro si guarda sempre avanti, forse anche troppo.ondata covid (Facebook)In questo momento l’Italia, sta trovando la forza, il coraggio e forse anche la voglia di venire fuori da quella che è ormai da tutti considerata, in maniera unanime, seconda ondata. Seconda ondata che non èsuperata, ne del nostro paese ne da qualsiasi altro paese, stiamopagando secondo alcuni qualche sciocchezza estiva, mentre secondo altri la cosa sarebbein ogni caso. Quindi siamo qui,nel pieno di questa seconda emergenza. Siamo nella seconda ondata e qualcuno già parla di, eh si perchè bisogna evidentemente portarsi avanti con il lavoro, e può anche starci, perchè magari cosi ...

SkyTG24 : 'Gli oggetti volanti non identificati hanno chiesto di non rendere pubblico che sono qui, l'umanità non è ancora pr… - SusannaCeccardi : Splendido discorso del capogruppo alla camera Riccardo Molinari sull'approvazione del decreto clandestini. L'Italia… - marcotravaglio : SOTTOVUOTO SPINTO È passato un altro giorno e l’Innominabile e i suoi cari non sono ancora riusciti a spiegare ai… - zanzibardy : RT @Blu09765054: Guardavamo dalle finestre, là dove i tigli si stagliavano neri nella profondità del cortile. sospirammo - ancora, la neve… - eclairhogws : troppi film con silente ancora vivo basta non ce la faccio a vederlo io lo odio lo odio più della umbridge basta so… -

Ultime Notizie dalla rete : Non ancora Val di Non, orso non ancora in letargo sbrana vitello vicino alle case: allontanato con proiettili di gomma TrentoToday Lapo Elkann, minacce di morte dopo il tweet contro i gruppi fascisti: «Io scioglierei te nell'acido»

È ancora protagonista della cronaca Lapo Elkann. Cambia il tema, ma il suo nome è sempre alla ribalta. In questo caso è l'antifascismo. Non è ...

Enea: «L’appeal del Superbonus si limita (per ora) a villette e piccole unità»

Secondo un monitoraggio dell’Ente per l’Energia, in poco più di 20 giorni sono stati poco meno di 200 gli interventi presentati e autorizzati con un’ammissione a detrazione di circa 15 milioni e una s ...

È ancora protagonista della cronaca Lapo Elkann. Cambia il tema, ma il suo nome è sempre alla ribalta. In questo caso è l'antifascismo. Non è ...Secondo un monitoraggio dell’Ente per l’Energia, in poco più di 20 giorni sono stati poco meno di 200 gli interventi presentati e autorizzati con un’ammissione a detrazione di circa 15 milioni e una s ...