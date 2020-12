"Non ci riesco. Chiedo scusa", poi il pianto a dirotto: Paolo Rossi morto, l'ospite si blocca e crolla in diretta dalla d'Urso (Di giovedì 10 dicembre 2020) Paolo Rossi è venuto a mancare a soli 64 anni dopo aver lottato per un anno contro un brutto male. Purtroppo il campione del mondo, protagonista del trionfo dell'Italia nel 1982, non ce l'ha fatta ed è morto la scorsa notte: oggi il mondo del calcio e il paese intero sono in lutto, con le televisioni che ovviamente stanno dedicando ampio spazio a Rossi. Lo stesso ha fatto anche Barbara d'Urso, che a Pomeriggio 5 ha fatto una lunga chiacchierata con Fulvio Collovati e Ciccio Graziani. Quest'ultimo è apparso sinceramente devastato dalla scomparsa di Rossi, facendo fatica a parlare: “Non so se ci riesco… se n'è andato un fratello, Paolo era umile e gioioso. Questa notizia mi ha sconvolto davvero. Lo abbiamo voluto e gli vorremo per sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020)è venuto a mancare a soli 64 anni dopo aver lottato per un anno contro un brutto male. Purtroppo il campione del mondo, protagonista del trionfo dell'Italia nel 1982, non ce l'ha fatta ed èla scorsa notte: oggi il mondo del calcio e il paese intero sono in lutto, con le televisioni che ovviamente stanno dedicando ampio spazio a. Lo stesso ha fatto anche Barbara d', che a Pomeriggio 5 ha fatto una lunga chiacchierata con Fulvio Collovati e Ciccio Graziani. Quest'ultimo è apparso sinceramente devastatoscomparsa di, facendo fatica a parlare: “Non so se ci… se n'è andato un fratello,era umile e gioioso. Questa notizia mi ha sconvolto davvero. Lo abbiamo voluto e gli vorremo per sempre ...

