“Non bevete alcol dopo aver fatto il vaccino anti-Covid o non sarete immuni”: l’avviso delle autorità russe per lo Sputnik V (Di giovedì 10 dicembre 2020) Coloro che ricevono il vaccino sperimentale russo Sputnik V contro il Covid-19 devono evitare di bere alcolici per almeno sei giorni. È la raccomandazione fatta da Aleksandr Gintsburg, il capo del centro di ricerca russo Gamaleya che ha sviluppato uno dei vaccini anti-Covid. Gintsburg è intervenuto per chiarire quanto detto precedentemente da Anna Popova, la direttrice dell’agenzia federale russa per i controlli sanitari (Rospotrebnadzor) che aveva scatenato il panico tra la popolazione russa, nota per essere una grande consumatrice di alcolici. Anna Popova aveva infatti avvisato chi si doveva vaccinare di evitare l’alcol per 14 giorni prima della prima iniezione e per 42 giorni dopo di essa (una seconda iniezione viene fatta tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Coloro che ricevono ilsperimentale russoV contro il-19 devono evitare di bereici per almeno sei giorni. È la raccomandazione fatta da Aleksandr Gintsburg, il capo del centro di ricerca russo Gamaleya che ha sviluppato uno dei vaccini. Gintsburg è intervenuto per chiarire quanto detto precedentemente da Anna Popova, la direttrice dell’agenzia federale russa per i controlli sanitari (Rospotrebnadzor) che aveva scatenato il panico tra la popolazione russa, nota per essere una grande consumatrice diici. Anna Popova aveva infatti avvisato chi si doveva vaccinare di evitare l’per 14 giorni prima della prima iniezione e per 42 giornidi essa (una seconda iniezione viene fatta tre ...

Per il principio che Ignorantia legis non escusat ovvero: l'ignoranza della legge non scusa, ci sono delle cose che i cittadini italiani devono sapere in termini di guida, alcol e legalità. La materia è regolata dagli articoli 186 e 186 bis del codice stradale e , per i casi più gravi, dagli articoli 589 , 590 e 688 del codice penale. Vediamo, in parole semplici, cosa dice il codice stradale.

