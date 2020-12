“Noi gay siamo….”. GF Vip, polemica su Cristiano Malgioglio. Quelle parole a Tommaso Zorzi non sono piaciute per niente (Di giovedì 10 dicembre 2020) sono giorni caldi dentro la casa del Grande Fratello Vip, e sono giorni caldi soprattutto per uno degli inquilini della casa. Nel giro di poche ore è finito al centro di polemiche e discussioni per due ragioni diverse. Parliamo di Cristiano Malgioglio, uno che raramente passa inosservato quando dice o non dice qualcosa, fa o evita di fare. Cristiano prima ha fatto scattare la reazione degli autori del programma con delle frasi piuttosto inadeguate sul coronoavirus che sarebbe stato a suo dire progettato in laboratorio. Per questo è stato richiamato in confessionale. E chissà, forse redarguito. Ma la polemica più grande è quella scaturita dalle parole rivolte dal paroliere siciliano a Tommaso Zorzi, con il quale si è subito creato un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020)giorni caldi dentro la casa del Grande Fratello Vip, egiorni caldi soprattutto per uno degli inquilini della casa. Nel giro di poche ore è finito al centro di polemiche e discussioni per due ragioni diverse. Parliamo di, uno che raramente passa inosservato quando dice o non dice qualcosa, fa o evita di fare.prima ha fatto scattare la reazione degli autori del programma con delle frasi piuttosto inadeguate sul coronoavirus che sarebbe stato a suo dire progettato in laboratorio. Per questo è stato richiamato in confessionale. E chissà, forse redarguito. Ma lapiù grande è quella scaturita dallerivolte dal paroliere siciliano a, con il quale si è subito creato un ...

