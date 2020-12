Netflix annuncia l’arrivo della serie sulle Winx: ecco il trailer (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nessuno l’avrebbe mai detto, ma eccola in arrivo: la serie ispirata al famoso cartone delle Winx! Dove? Sulla piattaforma streaming di Netflix, ovviamente. Il colosso ha rilasciato proprio oggi il trailer della serie tv: “Fate – The Winx Saga” che ha toni molto più horror rispetto all’innocente cartone trasmesso anni fa su Rai 2 e successivamente spostato su Rai Gulp. Nella didascalia sul video YouTube, infatti, leggiamo una trama che si prospetta avvincente e sulla scia di tantissime altre serie tv a sfondo fantasy: Fate: The Winx Saga racconta il viaggio di formazione di cinque fate che frequentano Alfea, un collegio magico dell’Oltre Mondo dove apprendono a gestire i loro poteri magici, districandosi tra ... Leggi su trendit (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nessuno l’avrebbe mai detto, mala in arrivo: laispirata al famoso cartone delle! Dove? Sulla piattaforma streaming di, ovviamente. Il colosso ha rilasciato proprio oggi iltv: “Fate – TheSaga” che ha toni molto più horror rispetto all’innocente cartone trasmesso anni fa su Rai 2 e successivamente spostato su Rai Gulp. Nella didascalia sul video YouTube, infatti, leggiamo una trama che si prospetta avvincente e sulla scia di tantissime altretv a sfondo fantasy: Fate: TheSaga racconta il viaggio di formazione di cinque fate che frequentano Alfea, un collegio magico dell’Oltre Mondo dove apprendono a gestire i loro poteri magici, districandosi tra ...

Trailer e data di Fate: The Winx Saga

Fate The Winx Saga, ecco la serie tv Winx Club di Netflix: quando esce, anticipazioni sulla trama, cast di attrici, personaggi e streaming.

