Nessuna sfilata o costume da bagno, così cambia «Miss Italia» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nessuna diretta televisiva, nessuna sfilata o costume da bagno. Miss Italia, la cui finale si terrà lunedì 14 dicembre, ha dovuto ripensare alla propria immagine per far fronte alle difficoltà del presente. E, nel rivoluzionarsi, ha deciso di essere sprone per le ragazze d'oggi. Il concorso di bellezza, cui più volte è stato rimproverato di incentivare la visione di una donna oggetto, sessualizzandone l'immagine, ha voluto rinunciare ai suoi tratti caratteristici.

