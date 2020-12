Nelle farmacie delle Marche 600 test sierologici in pochi giorni | il 3% positivo al Covid

Ilsolito_In : Quindi da domenica, Lombardia zona gialla, potremo andare tutti nelle farmacie di Piacenza a comprare i vaccini ant… - GBONS : Nelle farmacie Boots di Roma test rapidi con unità mobile - konomoronao : @Antonio_Caramia @MMmarco0 La riduzione del numero può dipendere dal fatto che in alcune regioni, come Lazio e Vene… - albertomura : @Tobia45186285 a patto che siano consenzienti, nonché alla vendita del vaccino a prezzo calmierato nelle farmacie.… - LUCAMARANTO : #Mascherinasospesa , nuova bellissima azione di @avvdistrada a supporto delle persone senza dimora. Nelle farmacie… -

Ultime Notizie dalla rete : Nelle farmacie

Corriere Adriatico

ANCONA - Sono stati 17 i positivi riscontrati attraverso i circa 600 test sierologici effettuati nelle oltre 120 farmacie marchigiane che hanno aderito all’accordo tra Regione ...La maggioranza c'è. Con poche defezioni, la risoluzione di maggioranza per la riforma del Mes passa sia alla Camera che al Senato. Allontanati gli spettri di crisi, restano i toni accessi di alcuni pe ...ANCONA - Sono stati 17 i positivi riscontrati attraverso i circa 600 test sierologici effettuati nelle oltre 120 farmacie marchigiane che hanno aderito all’accordo tra Regione Marche, Federfarma e Confservizi Assofarm.ANCONA – “Lunedì 7 dicembre si avvierà, in un numero rilevante di farmacie marchigiane, l’effettuazione del test sierologico per il Covid-19, in base alla convenzione sottoscritta con la Regione Marche”. Lo annuncia Andrea Avitabile, presidente di Federfarma Marche.. Qui il nostro articolo precedente sulla nota diffusa dalla RegioneAl via da oggi i test sierologici nelle farmacie delle Marche, in seguito ad un accordo tra Regione e associazioni di categoria. (ANSA)