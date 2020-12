Nel M5s si apre il 'processo' ai frondisti della riforma del Mes (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Per far capire la lunghezza e la difficoltà della trattativa interna Ettore Licheri, capogruppo M5s al Senato, ricorre ad un paragone calcistico: "Tutti sono bravi a giocare sotto il sole, ma quando piove e l'erba non è fresca lì si capisce chi ci mette la faccia e chi ha coraggo. Io premio quest'ultimi, non chi si nasconde". Alla fine rispetto ai 56 parlamentari pentastellati che avevano firmato una lettera per fermare la riforma del Mes il dissenso si è asciugato. A dire no alla Camera sono stati Fabio Berardini, Pino Cabras, Andrea Colletti, Emanuela Corda, Jessica Costanzo, Carlo Ugo De Girolamo, Francesco Forciniti, Paolo GIuliodori, Mara Lapia, Alvise Maniero, Francesco Sapia, Arianna Spessotto, Andrea Vallascas, altri 10 non hanno votato la risoluzione della maggioranza. Due i no a palazzo Madama, cinque astenuti e ... Leggi su agi (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Per far capire la lunghezza e la difficoltàtrattativa interna Ettore Licheri, capogruppo M5s al Senato, ricorre ad un paragone calcistico: "Tutti sono bravi a giocare sotto il sole, ma quando piove e l'erba non è fresca lì si capisce chi ci mette la faccia e chi ha coraggo. Io premio quest'ultimi, non chi si nasconde". Alla fine rispetto ai 56 parlamentari pentastellati che avevano firmato una lettera per fermare ladel Mes il dissenso si è asciugato. A dire no alla Camera sono stati Fabio Berardini, Pino Cabras, Andrea Colletti, Emanuela Corda, Jessica Costanzo, Carlo Ugo De Girolamo, Francesco Forciniti, Paolo GIuliodori, Mara Lapia, Alvise Maniero, Francesco Sapia, Arianna Spessotto, Andrea Vallascas, altri 10 non hanno votato la risoluzionemaggioranza. Due i no a palazzo Madama, cinque astenuti e ...

matteosalvinimi : Niente #PontesulloStretto nel #RecoveryPlan del governo: M5S-Pd-Renzi-Leu non investono nelle infrastrutture e non… - carlosibilia : “Se vai via dal M5S ti dimetti e ti fai rieleggere” questo principio è nel DNA del MoVimento 5 Stelle . I commenti… - M5S_Europa : Grazie a #RecoveryFund e #ReactEu arriveranno nel Sud #Italia ben 77 miliardi di euro, con cui finalmente modernizz… - fisco24_info : Nel M5s si apre il 'processo' ai frondisti della riforma del Mes: AGI - Per far capire la lunghezza e la difficoltà… - FieroItalico : RT @lefrasidiosho: Ricucito lo strappo nel #m5s, via libera alla risoluzione sul #Mes. #camera -