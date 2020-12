Nel 2020 i manufatti umani hanno superato la biomassa vivente (Di giovedì 10 dicembre 2020) – Quest’anno, tra i record che vorremmo dimenticare, c’è anche quello del sorpasso della massa totale dei manufatti umani, presenti sul pianeta Terra, sulla biomassa di tutti gli organismi viventi. Lo rivela uno studio israeliano, pubblicato su Nature, che spiega come la massa inglobata nelle “cose” fatte dall’uomo, le case, le strade, le macchine, ecc., negli ultimi 100 anni abbia raddoppiato il suo peso ogni 20 anni. Un fenomeno che mette in evidenza quanto l’impatto crescente dell’uomo sulla Terra sia devastante. Dalla prima rivoluzione agricola del XVIII secolo, l’uomo ha dimezzato la biomassa vegetale che è passata da circa duemila Gt (gigatonnellata=1 miliardo di tonnellate), alla metà esatta. Un valore stimato considerando i cambiamenti di uso del territorio a fini agricoli e il tasso di deforestazione. La ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 dicembre 2020) – Quest’anno, tra i record che vorremmo dimenticare, c’è anche quello del sorpasso della massa totale dei, presenti sul pianeta Terra, sulladi tutti gli organismi viventi. Lo rivela uno studio israeliano, pubblicato su Nature, che spiega come la massa inglobata nelle “cose” fatte dall’uomo, le case, le strade, le macchine, ecc., negli ultimi 100 anni abbia raddoppiato il suo peso ogni 20 anni. Un fenomeno che mette in evidenza quanto l’impatto crescente dell’uomo sulla Terra sia devastante. Dalla prima rivoluzione agricola del XVIII secolo, l’uomo ha dimezzato lavegetale che è passata da circa duemila Gt (gigatonnellata=1 miliardo di tonnellate), alla metà esatta. Un valore stimato considerando i cambiamenti di uso del territorio a fini agricoli e il tasso di deforestazione. La ...

Grazie al "tesoretto" emerso dal recente scostamento di bilancio sono emersi 3,8 miliardi che il Governo destinerà allo sviluppo dei settori ...

Il valore totale dell'output marittimo dello Shandong rappresenta il 16,3% del totale cinese

QINGDAO, Cina, 10 dicembre 2020 /PRNewswire/-- Recentemente, Zhang Jiandong, direttore generale dell'Amministrazione oceanica della provincia dello ...

