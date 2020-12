Natalie Portman: "Essere sessualizzata da bambina non mi ha fatto sentire al sicuro. Avevo paura" (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Ho cercato di apparire seria, intelligente, conservatrice. Per avere rispetto e non Essere trattata come oggetto”. Natalie Portman è intervenuta nel corso del podcast Armchair Expert con Dax Shepard, dove ha ripercorso la sua carriera d’attrice, cominciata a soli 12 anni con un ruolo da protagonista nel film “Leon” di Luc Besson. “Ero consapevole del fatto di Essere vista come una ‘Lolita’”, dice Portman, “Essere sessualizzata da bambina penso abbia portato via la mia sessualità. Avevo paura, mi ha spinto a pensare che per Essere al sicuro dovevo apparire come seria, intelligente, conservatrice”. Per questo quando era adolescente non volevo girare scene d’amore e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Ho cercato di apparire seria, intelligente, conservatrice. Per avere rispetto e nontrattata come oggetto”.è intervenuta nel corso del podcast Armchair Expert con Dax Shepard, dove ha ripercorso la sua carriera d’attrice, cominciata a soli 12 anni con un ruolo da protagonista nel film “Leon” di Luc Besson. “Ero consapevole deldivista come una ‘Lolita’”, dice, “dapenso abbia portato via la mia sessualità., mi ha spinto a pensare che peraldovevo apparire come seria, intelligente, conservatrice”. Per questo quando era adolescente non volevo girare scene d’amore e ...

