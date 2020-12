Natale in casa Ferragnez, le foto degli ultimi tre con Leo e Matilda: «Il prossimo sarà in 5» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ormai abbiamo l’impressione di vivere in casa Ferragnez. Per questo un post come quello di oggi ci mette immediatamente di buonumore: Chiara Ferragni e Fedez, freschi di Ambrogino d’Oro, sulla cover di Vanity Fair come personaggi dell’anno, hanno entrambi pubblicato sul proprio account Instagram tre scatti in posa davanti all’albero di Natale, ripercorrendo gli ultimi tre anni di festeggiamenti in compagnia di Leo e dell’inseparabile cagnolina Matilda, bulldog francese da oltre dieci anni al fianco dell’influencer e imprenditrice lombarda. Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ormai abbiamo l’impressione di vivere in casa Ferragnez. Per questo un post come quello di oggi ci mette immediatamente di buonumore: Chiara Ferragni e Fedez, freschi di Ambrogino d’Oro, sulla cover di Vanity Fair come personaggi dell’anno, hanno entrambi pubblicato sul proprio account Instagram tre scatti in posa davanti all’albero di Natale, ripercorrendo gli ultimi tre anni di festeggiamenti in compagnia di Leo e dell’inseparabile cagnolina Matilda, bulldog francese da oltre dieci anni al fianco dell’influencer e imprenditrice lombarda.

petergomezblog : Germania, record di morti: 590 in un giorno. E Merkel fa un appello per la stretta a Natale: “Questi decessi sono u… - matteosalvinimi : #Salvini: #Natale. Per limitare contagi, ma senza dividere le famiglie, in altri Paesi europei dicono giustamente:… - LucaBizzarri : Quello che fa le task force. Quelli che duri e puri, basta che stiamo seduti qui. Quello che un po’ anche io se no… - taelovss : Alfonso aveva detto a Fra che sarebbe rientrato in casa. Francesco dice che andrà in studio ‘ogni tanto’ per farci… - 1ettoreb : RT @M49liberorso: Gli Italiani chiusi in casa e gli immigrati liberi di affogare...per Natale #10dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Natale casa Terza ondata Covid e spostamenti, Galli: «A Natale stiamo a casa» Il Messaggero Visite ai parenti, spostamenti dei lavoratori fuori sede, seconde case: tutte le misure per i giorni delle festività

Cosa si potrà fare quindi? Chi vedere? Se in generale l'indicazione è evitare il più possibile ogni spostamento e occasione di assembramento, il Governo ha concesso alcune deroghe che riguardano in pa ...

Natale 2020: mini abiti per le feste. I modelli da comprare sotto i 30 euro

Di pizzo, con le paillettes o frange. Anche se le feste si trascorreranno in casa, è bene non trascurare il look: nei negozi o on line ci sono davvero tanti modelli, per budget. Molto party e molto ...

Coronavirus, indagine Qvc: per 64% italiane cucina luogo della gioia durante lockdown

Anche la gioia del Natale è condizionata dai piaceri della tavola ... In generale, le attività in casa continuano ad avere un ruolo importante per le italiane e le mura domestiche diventano il proprio ...

Cosa si potrà fare quindi? Chi vedere? Se in generale l'indicazione è evitare il più possibile ogni spostamento e occasione di assembramento, il Governo ha concesso alcune deroghe che riguardano in pa ...Di pizzo, con le paillettes o frange. Anche se le feste si trascorreranno in casa, è bene non trascurare il look: nei negozi o on line ci sono davvero tanti modelli, per budget. Molto party e molto ...Anche la gioia del Natale è condizionata dai piaceri della tavola ... In generale, le attività in casa continuano ad avere un ruolo importante per le italiane e le mura domestiche diventano il proprio ...