Natale, il Governo valuta modifiche sugli spostamenti ma boccia le proposte dell'opposizione (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – Il governo valuta di allargare le maglie per lo spostamento tra i piccoli comuni nei giorni centrali delle festivita' natalizie. Il tema e' stato oggetto di una riunione dei capigruppo parlamentari questa mattina al Senato. Ma gia' ieri sera il premier Giuseppe Conte ne aveva parlato a quattr'occhi con il leader della Lega Matteo Salvini, che lo aveva invitato a un lavoro comune sul tema. Le ipotesi sono due: consentire gli spostamenti tra i comuni dello stesso circondario, ad esempio negli hinterland cittadini. E consentire lo spostamento per i comuni con un numero molto basso di abitanti. Una riflessione sul punto viene richiesta dal Pd con Andrea Marcucci e da Italia viva.

