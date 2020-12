Nasce la Rotta di Enea | itinerario turistico culturale da Troia a Roma

(Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Sulla “di”, per una diffusione dei valori del Mediterraneo. E' l'iniziativaambiziosa e affascinante, attualmente al vaglio del Consiglio d'Europa per il possibile ultimo miglio che condurrà al suo riconoscimento come nuovoarcheologico nei Paesi d'Europa e del bacino Mediterraneo, ripercorrendo lad': il mito dell'eroe nel racconto virgiliano dell'Eneide come veicolo di visione e condivisione del PatrimonioMediterraneo, di cuiantica fu erede. La "di" tocca diverse città mediterranee:, Antandros, Ainos-Enez e (Turchia), Delos e Creta, Isole Strofadi e Azio (Grecia), Butrinto (Albania), Castro ...

E' un viaggio archeologico che attraversa il bacino del Mediterraneo sulle tracce del mito ma che vuole anche favorire multiculturalità e integrazione ...