Napoli, Zielinski: “Bello segnare il primo gol allo stadio Maradona, ne voglio altri otto” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Napoli riesce nella sua missione: superare la fase a gironi. Gli azzurri conquistano il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. Gli uomini di Gattuso sono riusciti a passare il turno in un gruppo complicato e la soddisfazione dei giocatori al termine della sfida cruciale contro la Real Sociedad è più che giustificata.caption id="attachment 1063577" align="alignnone" width="1024" Piotr Zielinski, Napoli (Getty Images)/captionOBIETTIVIDecisiva la rete di Piotr Zielinski per strappare almeno il pareggio contro gli spagnoli. Il centrocampista polacco commenta la sua gara ai microfoni di Sky Sport: "segnare è sempre un piacere, soprattutto se è il primo gol nello stadio 'Maradona'. Sono contento, ma contava di più il risultato. Abbiamo ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilriesce nella sua missione: superare la fase a gironi. Gli azzurri conquistano il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. Gli uomini di Gattuso sono riusciti a passare il turno in un gruppo complicato e la soddisfazione dei giocatori al termine della sfida cruciale contro la Real Sociedad è più che giustificata.caption id="attachment 1063577" align="alignnone" width="1024" Piotr(Getty Images)/captionOBIETTIVIDecisiva la rete di Piotrper strappare almeno il pareggio contro gli spagnoli. Il centrocampista polacco commenta la sua gara ai microfoni di Sky Sport: "è sempre un piacere, soprattutto se è ilgol nello'. Sono contento, ma contava di più il risultato. Abbiamo ...

