Napoli | voto sul bilancio De Magistris | “politica non trascini la città nel baratro”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Non voglio credere che alla fine prevalga la volontà politica di trascinare lanel baratro ed è per questo che sono ottimista perché penso che le persone alla fine, oltre ad avere interessi politici e di parte, hanno una coscienza“. Sono queste le parole pronunciate dal sindaco di, Luigi de, intervenuto ai microfoni di Radio Crc, nel giorno deldel Consiglio comunale suldi previsione. Ilin Consiglio è decisivo per il prossimo futuro della. Nel caso in cui ilnon passi laverrebbe commissariata. Sul punto desi è detto “preoccupatissimo perchéavrebbe una botta ...

RadioCRC_Napoli : RT @barba_capelli: Bilancio Comune Napoli - barba_capelli : Bilancio Comune Napoli - wbfe : @SportielloGilda @M5SCampania @M5S_Camera @Roberto_Fico @luigidimaio @repubblica @rep_napoli @Agenzia_Italia… - DominguesPerei1 : @Elena92488468 @Francy23081990 @trash_italiano @Antonel96545937 Io voto Dayane e Rosalinda. Sono di origine brasili… - Anna586230 : @mattinodinapoli Eviti di candidarsi, mi ascolti e chiuda la porta. La gente non vuole vedere più per anni chi s'id… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli voto

11:52:21 “Ho sentito questa mattina il presidente Berlusconi e le sue indicazioni sulla posizione che Forza Italia dovrà tenere nell'aula del Consiglio comunale di Napoli sono chiarissime: nessun ass ...Tra oggi, servono 21 presenti per iniziare la seduta, e dopodomani l’esito sul documento contabile dell’amministrazione di Palazzo San Giacomo ...Home Referendum del 20 e 21 settembre 2020 Referendum Costituzionale confermativo/Elezioni Regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 - Voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazioneElezioni suppletive a Napoli, al voto soltanto il 9,52%: meno di un... LEGGI ANCHE Costituite 444 sezioni e sostituiti 22 presidenti di seggio.Comune, si vota il bilancio. De Magistris fiducioso, il ruolo-chiave di Forza Italia e dei deluchiani Tra oggi, servono 21 presenti per iniziare la seduta, ... I comuni in provincia di Napoli.