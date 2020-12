Napoli | spacciavano nel quartiere Secondigliano | arrestati

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ieri sera gli agenti del Commissariato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in viale Il Barbiere di Siviglia due giovani che consegnavano qualcosa ad un uomo in cambio di denaro. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando i due spacciatori in possesso di 70 euro, mentre l’acquirente aveva una stecca di 1,5 grammi circa di hashish.Gaetano Esposito e Michele Natale, 24enni napoletani con precedenti di polizia, sono statiper spaccio di sostanza stupefacente e l’acquirente è stato sanzionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

