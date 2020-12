Napoli, sfida all’ultimo voto per l’approvazione del bilancio (Di giovedì 10 dicembre 2020) La verifica del numero legale non dà l’esito auspicato dal consigliere del Movimento 5 Stelle Matteo Brambilla, e l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio può andare avanti, anche se con soli 21 consiglieri presenti su 40. La maggioranza che dovrebbe però fornire i voti necessari all’approvazione del documento finanziario è però a serio rischio. Dei 21 presenti i consiglieri Salvatore Guangi di Forza Italia, Domenico Palmieri di Napoli Popolare e Anna Ulleto, eletta nel Pd e passata al gruppo misto, non voteranno per l’approvazione. In particolare Forza Italia ha fatto sapere attraverso una nota del coordinatore Domenico De Siano che “non sosterrà mai de Magistris”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 dicembre 2020) La verifica del numero legale non dà l’esito auspicato dal consigliere del Movimento 5 Stelle Matteo Brambilla, e l’assemblea convocata perdelpuò andare avanti, anche se con soli 21 consiglieri presenti su 40. La maggioranza che dovrebbe però fornire i voti necessari aldel documento finanziario è però a serio rischio. Dei 21 presenti i consiglieri Salvatore Guangi di Forza Italia, Domenico Palmieri diPopolare e Anna Ulleto, eletta nel Pd e passata al gruppo misto, non voteranno per. In particolare Forza Italia ha fatto sapere attraverso una nota del coordinatore Domenico De Siano che “non sosterrà mai de Magistris”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli 4 cambi in vista della sfida di Europa League contro la Real Sociedad - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli 4 cambi in vista della sfida di Europa League contro la Real Sociedad - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli 4 cambi in vista della sfida di Europa League contro la Real Sociedad - apetrazzuolo : GAZZETTA - Napoli 4 cambi in vista della sfida di Europa League contro la Real Sociedad - napolimagazine : GAZZETTA - Napoli 4 cambi in vista della sfida di Europa League contro la Real Sociedad -