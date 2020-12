Napoli, Serie A: Sampdoria prima italiana allo Stadio Maradona, possibile maglia celebrativa per gli ospiti (Di giovedì 10 dicembre 2020) I blucerchiati sono l’ultima squadra a cui Diego ha segnato con il Napoli La Sampdoria sarà la prima squadra di Serie A ad entrare allo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 10 dicembre 2020) I blucerchiati sono l’ultima squadra a cui Diego ha segnato con ilLasarà lasquadra diA ad entrare… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tancredipalmeri : Sono sicuro che sarà fatto osservare un minuto di silenzio per #PaoloRossi in Europa League e in Serie A. E sapete… - sscnapoli : .@Lor_Insigne ha segnato 70 gol in Serie A con la maglia del Napoli, diventando il decimo giocatore di sempre del c… - OptaPaolo : 2 - Il #Napoli ha vinto due partite consecutive di Serie A con almeno 4 gol di margine per la seconda volta nella s… - salvione : Napoli, Maradona il dodicesimo uomo in cielo - diegocecati : RT @tancredipalmeri: Sono sicuro che sarà fatto osservare un minuto di silenzio per #PaoloRossi in Europa League e in Serie A. E sapete qu… -