Napoli | Riccio | “La svolta dopo il k o contro l’AZ Lavoriamo sull’atteggiamento”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Missione compiuta per il: gli azzurri approdano ai sedicesimi di Europa League come primi nel proprio girone. Un risultato importante, dato anche il coefficiente di difficoltà dei propri avversari, con Real Sociedad e AZ Alkmaar vicine in classifica fino all'ultimo turno. Anche per questo motivo la qualificazione ha un sapore particolare.LE PAROLE DIIl tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso non è presente per le interviste del post partita. Al suo posto il vice Luigianalizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Le difficoltà del girone le conoscevamo benissimo e quindi i complimenti vanno fatti ai ragazzi, perché in tutte le partite servivano sacrificio e abnegazione, per poi sfruttare i punti di forza. Oggi affrontavamo una squadra forte e in salute, ci siamo riusciti ed è andata bene. ...