Napoli-Real Sociedad, le probabili formazioni: Gattuso si affida ai titolari (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Napoli deve ottenere la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League e per questo motivo questa sera contro la Real Sociedad giocano i titolari Nessun calcolo. Il Napoli deve ottenere la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League e per questo motivo questa sera contro la Real Sociedad giocano i titolari. Davanti, senza Osimhen infortunato, gioca Mertens di punta mentre secondo quanto riferito da Sky, Ospina prenderà il posto di Meret in porta. Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Zaldua, Sagnan, Le Normand, MonReal; Zubimendi, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ildeve ottenere la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League e per questo motivo questa sera contro lagiocano iNessun calcolo. Ildeve ottenere la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League e per questo motivo questa sera contro lagiocano i. Davanti, senza Osimhen infortunato, gioca Mertens di punta mentre secondo quanto riferito da Sky, Ospina prenderà il posto di Meret in porta.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens(4-2-3-1): Remiro; Zaldua, Sagnan, Le Normand, Mon; Zubimendi, ...

