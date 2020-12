Napoli-Real Sociedad 1-1: azzurri qualificati ai sedicesimi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Napoli pareggia per 1-1 contro la Real Sociedad nella sesta giornata della UEFA Europa League. Un pareggio che qualifica entrambe le squadre anche grazie alla sconfitta dell’AZ sul campo del Rijeka. Squadra di Gattuso che passa come prima del girone a quota 11 punti. Napoli-Real Sociedad : che partita è stata? Partita in cui il Napoli soffre molto i primi minuti di una ottima Real Sociedad. Gli spagnoli prendono in mano il gioco e sfiorano il gol al minuto 13 con Jose. Il tiro dell’attaccante è però centrale e viene facilmente neutralizzato da Ospina. Gli spagnoli potrebbero passare in vantaggio al minuto 19. Portu riceve un ottimo passaggio a porta vuota. Completamente solo in area, l’esterno manda il pallone fuori, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilpareggia per 1-1 contro lanella sesta giornata della UEFA Europa League. Un pareggio che qualifica entrambe le squadre anche grazie alla sconfitta dell’AZ sul campo del Rijeka. Squadra di Gattuso che passa come prima del girone a quota 11 punti.: che partita è stata? Partita in cui ilsoffre molto i primi minuti di una ottima. Gli spagnoli prendono in mano il gioco e sfiorano il gol al minuto 13 con Jose. Il tiro dell’attaccante è però centrale e viene facilmente neutralizzato da Ospina. Gli spagnoli potrebbero passare in vantaggio al minuto 19. Portu riceve un ottimo passaggio a porta vuota. Completamente solo in area, l’esterno manda il pallone fuori, ...

