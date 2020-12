Napoli | missione compiuta | azzurri ai sedicesimi di Europa League

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Al debutto allo stadio ‘Diego Armando Maradona’, ilsi qualifica come primo del gruppo F dopo l’1-1 con la Real Sociedad, ammessa aidi finale dicome seconda forza del girone. Clamorosa la sconfitta dell’AZ Alkmaar contro il Rijeka ultimo: olandesi fuori dai giochi a causa degli scontri diretti sfavorevoli con gli spagnoli. Splendido il gol di Zielinski per il vantaggio azzurro prima dell’intervallo, mentre nella ripresa l’assalto degli ospiti vale il pareggio di Willian José al 91? e la qualificazione come seconda. Al 20? pericolosi gli ospiti con Portu che si divora l’1-0 con la porta spalancata. Al 24? a rischiare è Zubeldia, intervento in scivolata da ultimo uomo su Lozano ma per l’arbitro è tutto regolare, anche se dal replay ...