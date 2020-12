Napoli, l’ex Cavani: “Ecco perchè ho detto no a Juventus e Inter la scorsa estate” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Edinson Cavani ha ammesso di aver rifiutato Juventus e Inter prima di passare al Manchester United, dopo la fine del suo contratto con il PSG. La scorsa estate, l'ex Napoli era libero da ogni contratto e la Juventus lo ha contattato, così come l'Inter, che pensava di vedere Lautaro Martinez partire per il Barça. "Ma ho rifiutato per rispetto dei tifosi del Napoli a cui sarò sempre grato" , ha ammesso a MondoNapoli.it l'attaccante uruguaiano. Cavani ha parlato del murales alla fermata Cumana Mostra-Maradona. "Ho visto quella foto ed è bellissima. L’emozione si è raddoppiata vedendo i miei figli ammirare quel murales. Non si può spiegare. Cosa dico ai tifosi? Solo grazie. Gli sarò sempre riconoscente. Il 33enne, in ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) Edinsonha ammesso di aver rifiutatoprima di passare al Manchester United, dopo la fine del suo contratto con il PSG. Laestate, l'exera libero da ogni contratto e lalo ha contattato, così come l', che pensava di vedere Lautaro Martinez partire per il Barça. "Ma ho rifiutato per rispetto dei tifosi dela cui sarò sempre grato" , ha ammesso a Mondo.it l'attaccante uruguaiano.ha parlato del murales alla fermata Cumana Mostra-Maradona. "Ho visto quella foto ed è bellissima. L’emozione si è raddoppiata vedendo i miei figli ammirare quel murales. Non si può spiegare. Cosa dico ai tifosi? Solo grazie. Gli sarò sempre riconoscente. Il 33enne, in ...

