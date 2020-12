Napoli, il Consiglio comunale dedica una seduta a Diego Armando Maradona (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Il Consiglio comunale di Napoli dedicherà una seduta ad hoc per Diego Armando Maradona il 18 dicembre. Nella seduta si discuterà della targa da apporre allo Stadio Diego Armando Maradona, oltre che altre proposte per rendere omaggio alla memoria del fuoriclasse argentino. La proposta è stata avanzata dal sindaco Luigi de Magistris nel corso della seduta del Consiglio comunale sul bilancio di previsione. Dopo il discorso di introduzione da parte del sindaco, i consiglieri hanno dedicato a Maradona un minuto di silenzio ed un lungo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ildidedicherà unaad hoc peril 18 dicembre. Nellasi discuterà della targa da apporre allo Stadio, oltre che altre proposte per rendere omaggio alla memoria del fuoriclasse argentino. La proposta è stata avanzata dal sindaco Luigi de Magistris nel corso delladelsul bilancio di previsione. Dopo il discorso di introduzione da parte del sindaco, i consiglieri hannoto aun minuto di silenzio ed un lungo ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Consiglio Comunale, minuto di silenzio in ricordo di Diego Armando Maradona - mattinodinapoli : Consiglio comunale di Napoli, Forza Italia stronca de Magistris: «Berlusconi dice di votare no» - ExPartibus : Il ricordo di Maradona in Consiglio comunale di Napoli - - pietro_riccio : Il ricordo di Maradona in Consiglio comunale di Napoli - - ppanciroli : Dopo aver conseguito un dottorato in Patologia Clinica prosegue la formazione presso il Consiglio Nazionale delle R… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Consiglio Consiglio comunale di Napoli, la farsa degli immobili per salvare il bilancio Il Mattino Consiglio comunale di Napoli, Forza Italia stronca de Magistris: «Berlusconi dice di votare no»

Per l'amministrazione comunale di Napoli, guidata dal sindaco Luigi de Magistris, oggi è il giorno della sopravvivenza o della fine. Il Consiglio comunale, in corso, è chiamato ...

De Magistris: “Spero non si decida di trascinare la città nel baratro”

” Non voglio credere che alla fine prevalga la volontà politica di trascinare la città nel baratro ed è per questo che sono ottimista perché penso che le persone alla fine, oltre ad avere interessi po ...

Comune di Napoli - Il Consiglio

Il Consiglio Comunale, insieme alla Giunta e al Sindaco, è uno degli organi di governo del Comune. Il Consiglio comunale di Napoli è composto dal Sindaco e da 40 consiglieri. Nella sua prima seduta, il Consiglio elegge un proprio Presidente. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

Napoli, giovedì Consiglio comunale sul bilancio - la ...

È stata convocata per giovedì 10 la seduta del Consiglio comunale di Napoli sul bilancio di previsione. Il Consiglio si riunirà nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino alle 10 ed ...

Comune di Napoli - Il Consiglio - Composizione

La fotografia dell'attuale Consiglio comunale e delle sue articolazioni: i Gruppi consiliari, le Commissioni, con l'elenco delle materie di competenza e i recapiti telefonici, la Consulta delle Elette del Comune di Napoli, un breve profilo biografico dei consiglieri comunali.

Per l'amministrazione comunale di Napoli, guidata dal sindaco Luigi de Magistris, oggi è il giorno della sopravvivenza o della fine. Il Consiglio comunale, in corso, è chiamato ...” Non voglio credere che alla fine prevalga la volontà politica di trascinare la città nel baratro ed è per questo che sono ottimista perché penso che le persone alla fine, oltre ad avere interessi po ...Il Consiglio Comunale, insieme alla Giunta e al Sindaco, è uno degli organi di governo del Comune. Il Consiglio comunale di Napoli è composto dal Sindaco e da 40 consiglieri. Nella sua prima seduta, il Consiglio elegge un proprio Presidente. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.È stata convocata per giovedì 10 la seduta del Consiglio comunale di Napoli sul bilancio di previsione. Il Consiglio si riunirà nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino alle 10 ed ...La fotografia dell'attuale Consiglio comunale e delle sue articolazioni: i Gruppi consiliari, le Commissioni, con l'elenco delle materie di competenza e i recapiti telefonici, la Consulta delle Elette del Comune di Napoli, un breve profilo biografico dei consiglieri comunali.