Napoli, Cavani ha rifiutato la Juventus: l'attaccante svela il retroscena (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cavani alla Juventus, un possibile scenario di mercato bocciato in partenza dall'attaccante uruguaiano nel corso degli ultimi anni. L'ex Napoli ha detto no anche all'Inter. Intervistato ai microfoni di MondoNapoli, Cavani ha colto l'occasione per sottolineare il suo grande legame con il Napoli e con la città partenopea anche a distanza di diversi anni. Un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

