Napoli, Cavani giura amore eterno: “Ho detto di no a club italiani come Juventus ed Inter. I napoletani non lo meritavano” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Edinson Cavani è approdato in Italia grazie al Palermo, club nel quale militerà dal 2007 al 2010."El Matador", fin dalla sua prima apparizione in Serie A, aveva fatto capire a tifosi ed addetti ai lavori di essere un campione dentro e fuori dal campo. I suoi gol da capogiro e un animo sempre umile e dedito al lavoro l'hanno con il tempo reso uno dei centravanti più completi al mondo, anche sotto l'aspetto umano. Dopo gli anni trascorsi in Sicilia, il classe '87 si trasferisce al Napoli di Aurelio De Laurentis, continuando a regalare maree di reti e altrettante gioie ai supporters partenopei.Con addosso la maglia azzurra del Napoli, squadra nella quale ha militato per tre stagioni (dal 2010 al 2013, ndr), totalizzerà 104 presenze , condite da 78 reti. Con la compagine partenopea, inoltre, l'uruguaiano conquisterà ... Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) Edinsonè approdato in Italia grazie al Palermo,nel quale militerà dal 2007 al 2010."El Matador", fin dalla sua prima apparizione in Serie A, aveva fatto capire a tifosi ed addetti ai lavori di essere un campione dentro e fuori dal campo. I suoi gol da capogiro e un animo sempre umile e dedito al lavoro l'hanno con il tempo reso uno dei centravanti più completi al mondo, anche sotto l'aspetto umano. Dopo gli anni trascorsi in Sicilia, il classe '87 si trasferisce aldi Aurelio De Laurentis, continuando a regalare maree di reti e altrettante gioie ai supporters partenopei.Con addosso la maglia azzurra del, squadra nella quale ha militato per tre stagioni (dal 2010 al 2013, ndr), totalizzerà 104 presenze , condite da 78 reti. Con la compagine partenopea, inoltre, l'uruguaiano conquisterà ...

