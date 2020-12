MuTomCa | ecco il progetto made in Italy per mappare la densità delle scorie nucleari

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ricostruire, in totale sicurezza, una mappa diin 3D del combustibile esausto contenuto nei depositicentralieuropee grazie a una tecnologia sviluppata dalla fisicaparticelle. Sarà questo il compito del(MUon TOmography for CAstors) frutto di una collaborazione internazionale tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia), il Centro Ricerche Jülich (Germania), il gestore dei depositi di contenitori BGZ (Germania) e la Comunità Europea della Energia Atomica (EURATOM). Il– informa l’Infn – prevede la costruzione di un rivelatore a muoni, particelle simili agli elettroni ma con una massa circa 200 volte superiore, in grado di restituire un’immagine tomografica molto precisa dell’interno dei contenitori, in ...