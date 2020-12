“Musica contro le mafie”, il 20 dicembre le finali: tra gli ospiti Brunori Sas e don Ciotti (Di giovedì 10 dicembre 2020) di Marco Santangelo Leggi su dire (Di giovedì 10 dicembre 2020) di Marco Santangelo

Idl3 : RT @Aramcheck76: Un mio caro amico che ha un negozietto di quartiere mi ha chiesto di fargli un filmato contro lo shopping online(con lui p… - khamul2k12 : Accade spesso. Specialmente nel mondo della musica. 'giovani' (e meno giovani) a fare canzoni di protesta e contro… - Rainbow_Uapa : @lorypil66 Sì, ho letto dopo ?? A Birba la musica non sembrava fare nessun effetto, ma non sopportava Ashes To Ashes… - VinnyVinile : Il 20 dicembre l’11^ Premio nazionale di Musica contro le mafie - Dj_JoeFlanger : Il 20 dicembre l’11^ Premio nazionale di Musica contro le mafie -

Ultime Notizie dalla rete : “Musica contro Maker Faire: con Maker Music protagonista l'innovazione musicale. I grandi nomi della musica italiana ospiti della fiera europea dell'innovazione Fortune Italia