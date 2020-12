MotoGP, Nakagami: 'Senza Marc in pista ho sentito l'appoggio di Honda' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella seconda parte della stagione da poco conclusa alcuni piloti hanno mostrato chiari segnali di crescita, e tra questi c'è Senza dubbio Takaaki Nakagami. Il portacolori del team LCR infatti ha ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella seconda parte della stagione da poco conclusa alcuni piloti hanno mostrato chiari segnali di crescita, e tra questi c'èdubbio Takaaki. Il portacolori del team LCR infatti ha ...

motosprint : #MotoGP, #Nakagami: “Senza #MarcMarquez in pista ho sentito l'appoggio di #Honda - simonzibon : RT @automotorinews: ???La redazione di Automotorinews ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione dei piloti #Honda per la stagio… - automotorinews : ???La redazione di Automotorinews ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione dei piloti #Honda per la st… - motosprint : #MotoGP, Honda: Nakagami e il suo 2020 in crescendo - 56_mroz : @MotoGP Ogura, Bezzecchi and Nakagami -