Morto Rossi | Pelé | “Il cielo si sta prendendo i migliori”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Con un post sul proprio account Instagram, il grande Pelè ha voluto dare l'addio a Paolo, il campione del Mondiale 1982 venuto a mancare nella scorsa notte: "Sfortunatamente, ilsi sta riempiendo di stelle negli ultimi giorni. Una volta ho sentito che tuo padre ti ha portato a Firenze a vedere una mia amichevole contro la Fiorentina. Avevi solo 10 anni. Che onore! Grazie per l'amicizia e la generosità, Paolo. Possa Dio darti il benvenuto a braccia aperte, amico mio".

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - Gazzetta_it : È morto Paolo #Rossi: il calcio e l'Italia piangono il simbolo dell'Italia Mondiale del 1982 - fanpage : #PaoloRossi è morto a 64 anni, addio all'eroe del Mondiale 82

Pomeriggio Cinque di Barbara d'Urso, Ciccio Graziani in lacrime per Paolo Rossi: "Sono sconvolto" Oggi è un giorno molto complicato per il mondo del ...Il mondo del calcio continua a piangere la morte di Paolo Rossi, il figlio dell'ex calciatore ha parlato dopo la triste notizia ...