Morto Paolo Rossi | l’eroe del trionfo mondiale del 1982 | aveva 64 anni

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 10 dicembre 2020), il calciatore simbolo deldell’Italia ai campionati del mondo del. Pochi giorni dopo Maradona, il calcio piange un altro campione: è, uno dei più grandi attaccanti italiani e soprattuttodei Mondiali del, di cui fu capocannoniere. Grazie ai suoi 6 gol – contro Brasile (tre), Polonia (due) e Germania in finale – gli azzurri conquistarono in Spagna per la terza volta la Coppa del Mondo.64. È stato sconfitto da un male inesorabile. Esploso nel LaneVicenza,ha giocato – tra le altre squadre – con Juve e Milan. In carriera ha vinto anche il Pallone ...