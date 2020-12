Morto Paolo Rossi, l’addio della moglie: “Non ci sarà mai nessuno come te”. Mattarella: “Ricordo il suo garbo e la sua umanità” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un post su Instagram, ‘Per sempre’ e un cuore. Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi, ha annunciato così la morte del marito, l’eroe dei Mondiali di Spagna ’82, scomparso all’età di 64 anni. Su Facebook ha scritto il suo messaggio d’addio: “Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto…”. Nel post si vede l’ex calciatore, di spalle, camminare con al suo fianco le due figlie. Con una dichiarazione, anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ricordare il capocannoniere del Mundial: “Sono dolorosamente colpito dalla prematura scomparsa di Paolo Rossi, indimenticabile protagonista dell’Italia campione del mondo di calcio nel 1982 e sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un post su Instagram, ‘Per sempre’ e un cuore. Federica Cappelletti, ladi, ha annunciato così la morte del marito, l’eroe dei Mondiali di Spagna ’82, scomparso all’età di 64 anni. Su Facebook ha scritto il suo messaggio d’addio:cimaite, unico, speciale, dopo te il niente assoluto…”. Nel post si vede l’ex calciatore, di spalle, camminare con al suo fianco le due figlie. Con una dichiarazione, anche il presidenteRepubblica, Sergio, ha voluto ricordare il capocannoniere del Mundial: “Sono dolorosamente colpito dalla prematura scomparsa di, indimenticabile protagonista dell’Italia campione del mondo di calcio nel 1982 e sempre ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - fanpage : #PaoloRossi è morto a 64 anni, addio all'eroe del Mondiale 82 - fattoquotidiano : Addio a #PaoloRossi, l'eroe del Mundial 1982 - Giovanni1962RM : RT @Corriere: «Gli ho detto di portarsi via tutto il mio amore e quello dei figli e di cercare di stare bene, di essere felice per sempre.… - paoloigna1 : Il cuore non dice addio solo un grande saluto ed un ricordo magnifico che rimane È morto #PaoloRossi #forever -