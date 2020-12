Morto Paolo Rossi | l' addio del Bologna Fc | ' Grazie per la gioia che ci hai regalato'

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - Gazzetta_it : È morto Paolo #Rossi: il calcio e l'Italia piangono il simbolo dell'Italia Mondiale del 1982 - fanpage : #PaoloRossi è morto a 64 anni, addio all'eroe del Mondiale 82 - PaoloGrazioso : RT @sciolti_cani: E' morto Paolo Rossi. Nell'aldilà #Maradona ha tirato un sospiro di sollievo. Per un attimo aveva temuto che quel nuovo a… - ArthurRSob : RT @Corriere: Morto Paolo Rossi, addio al calciatore campione del mondo 1982 -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Paolo

Non so cosa dire, è stato fulmine a ciel sereno. Abbiamo sempre avuto un grande rapporto con Paolo, simpatico, intelligente. (Calciomercato.com) Leggi anche > Morte di Paolo Rossi, Fulvio Collovati: ..."Per la nostra generazione Paolo Rossi è stato il simbolo di un’Italia nella quale non credeva nessuno e che alla fine è diventata campione del mondo". E' quanto ha detto il capo politico di Italia Vi ...