Morte Paolo Rossi | Tardelli | “Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tra i più scossi per ladic’è Marco, ex compagno nella Juventus e in Nazionale. L’ex centrocampista ha voluto affidare ai social il suo ricordo di, con un collage di foto che li ritraggono insieme e la frase:e permie permi troverai pic.twitter.com/JhyP8Z7Ap6 — Marco(@Marco82) December 10, 2020 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Paolo Rossi , il suo sorriso ci ha lasciato. Il Campione del Mondo e capocannoniere Spagna 1982 , il Pallone d'Oro , lui Pablito attaccante dal fiuto d'oro , se ne andato in silenzio . Una popolari ..."Il brasile ha già pianto per colpa sua. Ora piange per lui. Paolo Rossi ci ha tolto una coppa del mondo, ma ci ha conquistato con la sua voglia di vivere e giocare a calcio". Così Paulo Roberto Falca ...