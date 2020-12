Morte Paolo Rossi | Platini | “Abbiamo vinto tutto | un ragazzo d’oro Sempre sorridente”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) A ricordare, nel giorno della sua, anche Michel, compagno alla Juventus per tre anni. Il francese ha ricordato i momenti belli con Pablito a L’Equipe. Queste le sue parole: “è stato un grande giocatore, un grande realizzatore, tutti ricordano il suo Mondiale del 1982. Abbiamo giocato tre stagioni insieme alla Juventus, dal 1982 al 1985, e abbiamo. È l’unico grande nome del calcio che è stato così distaccato dal nostro ambiente. Senza dubbio perché la sua squalifica, lo aveva ferito molto. Soffriva di grandi dolori fisici, perché non aveva più il menisco. Quante ore ha passato sul lettino da massaggio, con il ghiaccio sulle ginocchia. Unsorridente, scherzoso, un amicone con ...

“Il Brasile ha già pianto per colpa sua, oggi il Brasile piange per lui”. E’ commosso Paulo Roberto Falcao che nel 1982 diede vita con Paolo Rossi a uno dei duelli ...Ilario Castagner ricorda Paolo Rossi del Perugia dei miracoli. Castagner ha provato "profondo dolore" nell'apprendere la notizia ...beh ora sì, ci sentiamo tutti più soli. Abbiamo pianto solo due settimane fa la morte di Diego Armando Maradona, adesso perdiamo anche un simbolo di un tempo che non tornerà più. Perché Paolo Rossi ci ...