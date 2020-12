Morte Paolo Rossi, Mancini: “Sei stato il nostro eroe” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il CT azzurro Roberto Mancini ha voluto ricordare Paolo Rossi, eroe del Mondiale del 1982 scomparso all’età di 64 dopo una battaglia con un male incurabile. Queste le parole del tecnico della Nazionale: “Ciao Pablito, sei stato il nostro eroe”. Foto: Twitter ufficiale Mancini L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il CT azzurro Robertoha voluto ricordare, eroe del Mondiale del 1982 scomparso all’età di 64 dopo una battaglia con un male incurabile. Queste le parole del tecnico della Nazionale: “Ciao Pablito, seiil. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

