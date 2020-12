Morte Paolo Rossi, Malagò: “Hai portato l’Italia sul tetto del mondo, ci hai reso i più grandi” (Di giovedì 10 dicembre 2020) (ANSA) – ROMA, 10 DIC – “Hai battuto le leggende, ci hai reso i più grandi. Hai riunito un Paese e lo hai portato sul tetto del mondo. Ciao Pablito, purtroppo ancora una volta hai bruciato tutti sul tempo”. E’ il ricordo del presidente del Coni, Giovanni Malagò, di Paolo Rossi scomparso nella notte a 64 anni. (ANSA). Foto: Twitter ufficiale CONI L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) (ANSA) – ROMA, 10 DIC –battuto le leggende, ci haii più grandi. Hai riunito un Paese e lo haisuldel. Ciao Pablito, purtroppo ancora una volta hai bruciato tutti sul tempo”. E’ il ricordo del presidente del Coni, Giovanni, discomparso nella notte a 64 anni. (ANSA). Foto: Twitter ufficiale CONI L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

