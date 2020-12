Morte Paolo Rossi, la moglie Federica racconta gli ultimi attimi di vita: 'Gli ho detto, vai e lui ci ha lasciati' (Di giovedì 10 dicembre 2020) 'Nel momento in cui stava morendo e non se ne voleva andare, io l'ho abbracciato forte e gli ho detto Paolo, adesso vai, hai sofferto troppo. Staccati, lascia questo corpo e vai. Io crescerò le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 dicembre 2020) 'Nel momento in cui stava morendo e non se ne voleva andare, io l'ho abbracciato forte e gli ho, adesso vai, hai sofferto troppo. Staccati, lascia questo corpo e vai. Io crescerò le ...

