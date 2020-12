Morte Paolo Rossi, Inzaghi: “Fonte d’ispirazione per chi come me voleva fare il centravanti. Eri il mio idolo” (Di giovedì 10 dicembre 2020) E’ arrivato anche il saluto di Pippo Inzaghi a Paolo Rossi, queste le sue parole su Instagram: “Per chi come me voleva fare il centravanti sei stato fonte d’ispirazione. Eri il mio idolo da bambino. Ciao Paolo, rimarrai sempre nei nostri cuori. Riposa in pace #PaoloRossi” Il post di Pippo Inzaghi Foto: sito ufficiale AC Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) E’ arrivato anche il saluto di Pippo, queste le sue parole su Instagram: “Per chimeilsei stato fonte. Eri il mio idolo da bambino. Ciao, rimarrai sempre nei nostri cuori. Riposa in pace #” Il post di PippoFoto: sito ufficiale AC Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

